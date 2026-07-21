Başkan Yüceer, Malkara\'da saha incelemelerinde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Malkara ilçesinde muhtarlar, üreticiler, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelirken, devam eden ve planlanan yatırımları da yerinde inceledi.

Programına Malkara Muhtarlar Derneği ziyaretiyle başlayan Başkan Yüceer, Dernek Başkanı Ender Çeşme ve mahalle muhtarlarıyla görüşerek ilçenin öncelikli ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ardından Malkara Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret eden Yüceer, üreticilerin taleplerini dinleyerek sektörün mevcut durumu ve üretimin sürdürülebilirliği üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ile de bir araya gelen Yüceer, ilçede devam eden ve planlanan projeleri değerlendirerek kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Malkara TEK Market'i ziyaret eden Başkan Yüceer, vatandaşlarla sohbet ederek hizmetlere ilişkin görüş ve önerileri dinledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla temel ihtiyaçların ekonomik şartlarda vatandaşlara ulaştırılması için çalıştıklarını belirten Yüceer, "11 ilçeye 11 TEK Market hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Yüceer, hayırlı işler dileyerek talepleri dinledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede tamamlanan üstyapı çalışmalarını ve planlanan yatırımları inceleyen Yüceer, ulaşım yatırımlarının kent genelinde aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Program kapsamında Sağlamtaş Mahallesi'ni de ziyaret eden Yüceer, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi. Süleymanpaşa'nın İnecik Mahallesi ile Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi arasında yapımına başlanan grup beton yol çalışmalarını da inceleyen Yüceer, projenin tamamlanmasıyla 10 mahallenin ulaşım bağlantısının güçleneceğini belirtti. - TEKİRDAĞ