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Başkan Yüzügüllü'den festival teşekkürü - Son Dakika

Başkan Yüzügüllü'den festival teşekkürü

10.02.2022 14:45
Başkan Yüzügüllü'den festival teşekkürü

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, hafta sonu ilçede gerçekleştirilen ve rekorların kırıldığı Dövme Sucuk Festivalinin ardından, ilçe halkına, emniyet mensuplarına ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, hafta sonu ilçede gerçekleştirilen ve rekorların kırıldığı Dövme Sucuk Festivalinin ardından, ilçe halkına, emniyet mensuplarına ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Hamid Yüzügüllü, festivalde görev yapan tüm belediye personeli ve emniyet mensupları ile bir araya gelerek teşekkürlerini iletti. Başkan Yüzügüllü "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz ve yüzbinleri ağırladığımız Dövme Sucuk Festivalinde öncelikle ilçe halkına teşekkür etmek istiyorum. Hoşgörüleri ve misafirperverlikleri ile güzel ilçemiz Sivrihisar'ımıza yakışır bir şekilde vatandaşlarımızı ağırladık. Güler yüzleri ve misafirperverliklerinden dolayı ilçe halkımıza teşekkür ederim. Ayrıca festivalimizde görev yapan emniyet mensubu arkadaşlarımıza ve belediye personelimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlar da görevlerini en iyi şekilde yaparak ilçemize gelen vatandaşlarımızın huzurla ve memnuniyetle ayrılmalarında çok önemli bir görev üstlendiler. Kazasız belasız aksiliklerin yaşanmadığı bir festivali geri de bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Başkan Yüzügüllü'den festival teşekkürü
Başkan Yüzügüllü'den festival teşekkürü
Başkan Yüzügüllü'den festival teşekkürü
Başkan Yüzügüllü'den festival teşekkürü
Başkan Yüzügüllü'den festival teşekkürü
Başkan Yüzügüllü'den festival teşekkürü

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Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Hisarcık, Dövme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yüzügüllü'den festival teşekkürü - Son Dakika


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