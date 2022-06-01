Başkan Zelyurt'tan Vali Şahin'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Başkan Zelyurt'tan Vali Şahin'e hayırlı olsun ziyareti

01.06.2022 12:39
Başkan Zelyurt'tan Vali Şahin'e hayırlı olsun ziyareti

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, beraberinde muhtarlar ile birlikte Malatya Valisi Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, beraberinde muhtarlar ile birlikte Malatya Valisi Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof Dr. Alper Durak,Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birişik, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Öksüz ve mahalle muhtarları, Malatya Valisi Hulusi Şahin'e Valilik Makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hulusi Şahin, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve muhtarlar ile bir süre sohbet etti.

Belediye Başkanı Zelyurt ve Muhtarlar, Vali Hulusi Şahin'e yeni görevinde hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu. Başkan Zelyurt, Şahin'e Doğanşehir ilçesi hakkında kısa bilgiler verdi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Ziraat Mühendisi, Vahap Küçük, Doğanşehir, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Zelyurt'tan Vali Şahin'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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