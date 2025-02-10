Başkan Zencirci, Mesudiye Mahallesi'ndeki Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Zencirci, Mesudiye Mahallesi'ndeki Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Başkan Zencirci, Mesudiye Mahallesi\'ndeki Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Mesudiye Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan, projelerin yaşam kalitesini artırma hedefinde önemli olduğunu belirtti.

10.02.2025 10:40  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Mesudiye Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci bağlı Mesudiye Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Başkan Zencirci bu tür projelerin sadece ilçenin değil, aynı zamanda bölge halkının yaşam kalitesini artırmak adına büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. "Modern bir kentin olmazsa olmazı modern ve sorunsuz bir ulaşımdır. Mahallemizde araç ve yayalarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için yol yapım çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuşan Zencirci yol çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin daha rahat ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşayacağını belirtti.

Başkan Zencirci yol yapım çalışmaları inceleme sırasında 7'den 70'e her yaştan mahalle sakinleriyle sohbet ederek, halkın taleplerini de dinledi. Yapılan yol çalışmaları için Başkan Zencirci'ye teşekkür eden vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Zencirci, halkın taleplerine ve önerilerine her zaman açık olduklarını belirtip, belediyenin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Burak Zencirci, Germencik, Politika, Mesudiye, Belediye, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Zencirci, Mesudiye Mahallesi'ndeki Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:41:51. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Zencirci, Mesudiye Mahallesi'ndeki Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.