Başkan Zeyrek ilçe girişinde atlı birliklerle karşılandı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Zeyrek ilçe girişinde atlı birliklerle karşılandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Selendi ilçesinde atlı birliklerle karşılandı. Başkan Zeyrek, ilçede muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve halkın taleplerini bizzat kendilerinden aldı.

10.08.2024 21:37
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Başkan Zeyrek ilçe girişinde atlı birliklerle karşılandı

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde bir takım temaslarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ilçe girişinde atlı birliklerle karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, her haftanın bir gününü ilçede geçirme çalışması, bu hafta Selendi'de devam etti. İlçe girişinde coşkulu kalabalığın yanı sıra atlı birlikler ve davul zurnayla karşılanan Başkan Zeyrek, davul zurna eşliğinde şehri dolaştı. Uzun yıllardır halk ile iç içe olan bir belediye başkanına susadıklarını belirten Selendi halkı; "Bu zamana kadar bizi arayan, soran yoktu. Yıllar sonra bir başkana taleplerimizi söyleyebileceğiz. Bu yüzden karşılamaktan da gurur duyuyoruz." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, coşkulu karşılamanın ardından ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi, mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi. Selendi buluşmasında, sanayi ve çarşı esnaflarını da ziyaret eden Başkan Zeyrek, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Selendi ilçemiz yıllardan beri kaderine terk edilmiş durumdaydı. Artık Selendi sahipsiz değildir. Artık biz varız. Selendi de, Demirci de, Manisa'mın 17 ilçesi de hak ettiği hizmeti ve değeri görecek. Bize oy veren veya oy vermeyen ayrımı olmadan eşit hizmet edeceğiz. Sürekli çarşıda, pazarda, sokakta olacağız. Şuana kadar yaptığımız gibi bundan sonraki süreçte de her hafta bir ilçemizi ziyaret edeceğiz. Muhtarlarımızlar, sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek odalarımızla, esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Halkımızın sorunlarını ve taleplerini bizzat kendilerinden dinleyeceğiz"

Vatandaşlar Başkan Zeyrek'in ziyaretinden memnun olduklarını söyledi

Yıllardır sorunlarını anlatabilecekleri bir başkana adeta susadıklarını söyleyen vatandaşlardan Necati Yeşil; "Biz öncelikle, halk olarak susadık. İlgiye, hizmete, özveriye, şefkate her şeye susadık. Daha ne söyleyeyim. Mesela ben canı gönülden hiç kimse teklif etmeden geldim buraya. Başkanımıza dertlerimizi anlatabileceğiz. Buradaki halkımızın bir sürü derdi var. Evini geçindiremiyor, yeşil kartla duruyor, ekonomi bitmiş, tükenmiş." dedi. Mehmet Uğurlu; "Önceki başkan bir kere bile gelip Selendilileri ziyaret etmedi. Sadece Devlet Bahçeli burada bir açılışa gelmişti. O da o zaman geldi ve bir daha buraya uğradığını görmedik. İnsanlar susadı, ilgiye, alakaya, aramızda olacak bir başkana. Ferdi Başkana başarılar diliyoruz. Tüm Selendi olarak gerçekten onu çok seviyoruz ve takdir ediyoruz. Yanındayız, arkasındayız." diye konuştu.

Yıllar sonra ilk kez bir büyükşehir belediye başkanının kendilerini ziyaret etmesinin mutluluğunu anlatan Cengiz Kara isimli vatandaş ise Başkan Zeyrek'i karşılamaktan onur duyduğunu ifade etti. Kara; "Sevinçliyiz, memnunuz. Yeni bir yüzün başa gelmesini istiyorduk. Daha önce böyle şeyler yoktu. Bu zamana kadar arayan, soran yoktu. Ama bugün Ferdi başkan bizi ziyaret ediyor. Bu yüzden karşılamaktan da gurur duyuyoruz. Kendisine enkaz bir Selendi, soyulmuş bir Selendi bırakıldı. Yeni başkandan tabi bir şeyler bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Zeyrek ilçe girişinde atlı birliklerle karşılandı - Son Dakika

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