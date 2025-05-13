Başkanlar anlattı, öğrenciler dinledi

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Kocasinan ilçesindeki ortaokulların sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Meslek Tanıtım Toplantıları'nın sonuncusu Şehit Birol Mutlu Ortaokulu'nda düzenlendi.

Son meslek tanıtım toplantısına Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Çelik Eşyacılar Odası Başkanı Mükremin Suludere, Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural, Okul Müdürü Rasim Bozkurt, okul öğretmenleri ve sekizinci sınıf öğrencileri katıldı. Toplantıda Birlik Başkanı ve Oda Başkanları, meslek hayatlarından ve hayat hikayelerinden örnekler vererek, başarı serüvenlerini öğrencilere aktardı ve tavsiyelerde bulundu. Konuşmaların ardından öğrenciler merak ettiği konuları başkanlara sorarak cevap aldı. Program hatıra fotoğrafı çekinilerek sona erdi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yaptığı değerlendirmede; "Geçen yıl başladığımız meslek tanıtım toplantılarının sonuncusunu kalabalık bir şekilde gerçekleştirdik. Yüzlerce sekizinci sınıf öğrencileri ile bir araya gelip sohbet etme fırsatı bulduk, meslekleri tanıttık, öğüt verdik, Ahilik geleneğini anlattık. Çok verimli bir şekilde tamamladık. Mesleğe geri dönüş sürecinde önemli bir projeyi tamamlamış olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Gelecek dönemde bu projeyi geliştirerek sürdürme niyetiyle gençlerimizin yarınlarına katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. Başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere, süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Programlarımıza katılım sağlayan başkanlarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize şükranlarımızı sunuyor gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Protokol çerçevesinde toplamda 10 okulda yüzlerce sekizinci sınıf öğrencisiyle bir araya gelindi. - KAYSERİ