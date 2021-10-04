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Başkanvekili Eğin: "Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz" - Son Dakika

Başkanvekili Eğin: "Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz"

04.10.2021 10:28
Başkanvekili Eğin:

Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aydın Eğin, Uluslararası Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günlerinde, yerel yöneticilere düşen en büyük görev ve sorumluluklardan birinin de şehirleri 'engelsiz şehirler' haline getirmek, böylelikle engelli vatandaşların gündelik hayatta karşılaştığı her...

Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aydın Eğin, Uluslararası Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günlerinde, yerel yöneticilere düşen en büyük görev ve sorumluluklardan birinin de şehirleri 'engelsiz şehirler' haline getirmek, böylelikle engelli vatandaşların gündelik hayatta karşılaştığı her türlü zorluğu ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Uluslararası Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günleri kapsamında, Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) da desteği ile engelliler ile toplum arasında pozitif etkileşimi geliştirmek amacıyla Taşucu Limanında etkinlik organize edildi. Etkinlikte, aralarında Rusya'dan gelen engellilerin de bulunduğu katılımcılara yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlendi.

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aydın Egin, "Başta kentlerimizin alt ve üst yapısı, ulaşımı ve her türlü konaklama hizmeti olmak üzere, yatırım ve projelerde engelli insanlarımızı düşünmek, bu anlamda pozitif ayrımcılık yapmak, kenti dizayn projelerine onları da katmak zorundayız" dedi.

"Şehirlerimizi, engelsiz şehirler haline getirmeliyiz"

Yerel yöneticilerin en önemli görevlerinden birinin de şehirleri engelsiz şehirler haline getirmek olduğunu kaydeden Eğin, "Engelli kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla projeler üreteceğiz. Kültürel, sosyal ve spor tesislerimizi, denizlerimizi, tarihi ve turistik varlıklarımızı, ormanlarımızı engelli insanlarımız için rahatça ulaşılabilir hale getireceğiz. Kentimizi, yılın sadece 3 ayı değil, 365 günü her ülkeden engelli insanların dilediğinde ulaşabileceği, dinlenebileceği, güzel vakitler geçirip eğlenebileceği aktivitelere katılabileceği kültürel, sosyal ve turistik yaşam alanları ile zenginleştirmeliyiz" diye konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu, Rusya Beyaz Baston Derneği, Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun desteğiyle Silifke Taşucu'nda 1 Ekim'de başlayan "Uluslararası Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günleri" yarın sona erecek. - MERSİN

Başkanvekili Eğin: Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz
Başkanvekili Eğin: Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz
Başkanvekili Eğin: Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz
Başkanvekili Eğin: Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz
Başkanvekili Eğin: Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz

Akdeniz, Engelli, Mersin, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkanvekili Eğin: 'Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz' - Son Dakika


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