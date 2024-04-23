Başkent Ankara'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Başkent Ankara'da 23 Nisan coşkusu

Başkent Ankara\'da 23 Nisan coşkusu

Başkent Ankara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kırmızı beyaza bürünen binalar ve dev Türk bayraklarıyla süslendi. Çankaya, Keçiören ve Altındağ'a asılan dev ay yıldızlı bayraklar dron ile havadan görüntülendi. Ayrıca I. ve II. TBMM Binası ışıklandırılırken, EGO Genel Müdürlüğünün yeni binasında dev Türk bayrağı sarkıtıldı. Gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla geçecek.

23.04.2024 08:37
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Başkentte kırmızı beyaza bürünen binaların oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkent Ankara'nın bir çok bölgesi dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Çankaya, Keçiören ve Altındağ'a asılan dev ay yıldızlı bayraklar dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan I. ve II. TBMM Binası ışıklandırılırken restorasyonu tamamlanan EGO Genel Müdürlüğünün yeni binasında ise dev Türk bayrağı sarkıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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