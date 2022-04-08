Başkent'te Ramazan etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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Başkent'te Ramazan etkinlikleri devam ediyor

08.04.2022 13:57

Başkent'te Ramazan etkinlikleri devam ediyori Ramazan' adlı eğlence programlarına ev sahipliği yapıyor.

Başkent'te Ramazan etkinlikleri devam ediyor

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin dolu dolu bir Ramazan ayı geçirmesi için 'Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan' adlı eğlence programlarına ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlileri kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya Ramazan ayında da devam ediyor. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığının Başkentlilerin doya doya bir Ramazan ayı geçirmesi için Gençlik Parkı Büyük Sahne'de düzenlediği ücretsiz "Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" adlı eğlence programları renkli görüntülere sahne oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla tüm Başkentlileri, "Ramazan ayı boyunca iftar sonrası yapacağımız etkinliklerimizle Gençlik Parkı'nda olacağız. Ailenizle birlikte sizler de katılım sağlayabilirsiniz" sözleriyle etkinliklere davet etti.

Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları oyuncularının geleneksel Türk tiyatro türlerinden olan Hacivat-Karagöz ve Meddah gösterilerine yoğun ilgi gösteren Başkentliler, Türk Sanat Müziği'nin sevilen sanatçılarından Ayşe Taş'ın verdiği konserde seslendirdiği şarkılara da eşlik ettiler.

"Sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum"

Ramazan ayında Başkentlilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayşe Taş, "Koro konserleriyle yıllardır sanatseverlerle buluştum ama ilk defa şahsi olarak Ankaralılara hitap edeceğim. Ramazan ayı için etkinlikler düzenlenmesi ve halka sunulması çok anlamlı. Sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan etkinliklerine katılan ABB Başkent Tiyatroları oyuncusu Korhan Enis Yavuz, şu ifadeleri kullandı: "Geleneksel Türk tiyatro türlerinden olan Meddah gösterisini izleyiciye sunduk. Ramazan ayı olması sebebiyle düzenlenen etkinliklere seyircilerimiz yoğun ilgi gösterdi."

ABB Başkent Tiyatroları oyuncusu Serkan Yaşar ise şunları söyledi: "Başkentlilere Hacivat-Karagöz oyununu sergiledik. Oyunumuzu izlemeye gelen aileler güldüler, eğlendiler ve hoş vakit geçirdiler."

Tiyatro oyuncusu Emine Ağaoğlu şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayı etkinliklerini izlemek için arkadaşlarımla beraber Gençlik Parkı'na geldik, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bizler için kültür sanat ekinlikleri düzenleyen ve Ramazan ayı için programlar hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."

Etkinlik takvimi

Ramazan ayı etkinliklerinde çok sayıda sanatçıyı Başkentlilerle buluşturacak olan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ayrıca 14-21 Nisan, 28 Nisan ve Kadir Gecesi'nde Hacı Bayramı-ı Veli Cami avlusunda iftar sonrası programlara da ev sahipliği yapacak.

Başkent'te Ramazan etkinlikleri devam ediyor
Başkent'te Ramazan etkinlikleri devam ediyor
Başkent'te Ramazan etkinlikleri devam ediyor

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Mansur Yavaş, Ramazan, Ankara, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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