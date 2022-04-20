Başkent'te ulaşım zirvesi - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu Başkent'te ziyaret etti.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ ve ERKONUT A.Ş. Genel Müdürü Fatih Çarıkçıoğlu'nun da bulunduğu ziyarette ulaşım projeleri görüşüldü. Başkan Mehmet Sekmen, başta köprü ve altgeçitler olmak üzere ulaşımla ilgili projelerini Bakan Karaismailoğlu'na anlattı.

Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar kardeşimle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret ettik. Sayın Bakanımızla Erzurum özelinde kentsel ve bölgesel ulaşım konularında fikir alışverişinde bulunduk. Ulaştırma Bakanımıza Erzurum ile ilgili köprü, altgeçit ve ulaşım konularında brifing de sunduk. Şehrimize her konuda yardımcı olan, bize daima destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na hassaten Dadaşların selamını da ilettik" dedi. - ERZURUM