Basketbol maçı, down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Basketbol maçı, down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü

21.03.2022 16:11
Basketbol maçı, down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü

Osmaniye'de "21 Mart Down Sendromlular Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol maçında potanın filelerinden geçen top down sendromlu çocukların yüzlerini güldürdü.

Osmaniye'de "21 Mart Down Sendromlular Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol maçında potanın filelerinden geçen top down sendromlu çocukların yüzlerini güldürdü.

Zihinsel Engellilere Destek Derneği (OSZED) tarafından '21 Mart Down Sendromlular Günü' kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında kolej öğrencileri ile down sendromlu öğrenciler arasında basketbol maçı yapıldı. Üzerlerinde 46+1 yazılı formalarla sahaya çıkan down sendromlu öğrenciler potaya basket atmak için kıyasıya mücadele ederken karşı takımında özel çocuklara pozitif ayrıcalık tanıması gönülleri fethetti. Topu kapan down sendromlu çocukların direkt olarak basket atma amacıyla yönelmesi kameralara yansırken basket topunu potanın filelerinden geçiren çocukların mutlulukları da yüzlerine yansıdı.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Dernek Başkanı Zahide Aktürk, "Bugün, Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle 40 öğrencimizi ve velimizi yemekte ağırladık. Daha sonra farkındalık oluşması adına okul öğrencileri ile birlikte basketbol karşılaşması yapıldı ve madalyalar takıldı. Burada hem çocuklarımız sosyalleşmiş oldu, hem de normal eğitim gören çocuklar da down sendromlu çocuklarla bir arada olup, onları tanıma fırsatı buldular" diye konuştu.

Maç sonunda çocuklara madalyaları etkinliğe katılan misafirler tarafından takıldı. - OSMANİYE

Basketbol maçı, down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü
Basketbol maçı, down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü
Basketbol maçı, down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü

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Down Sendromlular, basketbol, Osmaniye, 21 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Basketbol maçı, down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika


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