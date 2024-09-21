BASKİ, 40 Yıllık Altyapıyı İnceliyor - Son Dakika
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Yerel

BASKİ, 40 Yıllık Altyapıyı İnceliyor

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ), şehrin neredeyse tamamının 40 yıllık altyapıya sahip olduğunu belirleyerek, önceki yönetimin izlediği politika ve ihaleleri mercek altına alacak. Kamu zararı şüphesiyle kurulan Kayıp Kaçak Komisyonu, son 5 yılda yapılan tüm alımları bağımsız olarak inceleyecek.

21.09.2024 14:57
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Gerçekleştirdiği çalışmalarla Balıkesir genelinde neredeyse tüm altyapının en az 40 yıllık olduğunu tespit eden BASKİ ekipleri, önceki yönetimin bıraktığı 6 milyar liraya yakın borca rağmen altyapıya yatırım yapmaması üzerine kamu zararı şüphesiyle doğrudan teminle yapılan alımlar da dahil son 5 yılda yapılan tüm ihale süreçlerini, kuracağı Kayıp Kaçak Komisyonu'nda mercek altına alacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ), şehir genelinde gerçekleştirdiği altyapı tespit çalışmaları doğrultusunda neredeyse tüm şehrin altyapısının 40 yıllık olduğunu belirledi. Önceki dönemden devralınan 6 milyar liralık borca rağmen altyapının yenilenmediği sebebiyle BASKİ yönetimi, eski ihalelerin incelenmesi amacıyla komisyon kurma kararı aldı. BASKİ yönetimi, önceki yönetim tarafından özel bankalardan yapılan milyarlarca liralık borçlanmaya rağmen altyapıya yatırım yapılmadığının tespit edilmesi üzerine kamu zararı şüphesiyle doğrudan teminle yapılan alımlar da dahil son 5 yılda yapılan tüm ihale süreçlerini, kurulan Kayıp Kaçak Komisyonu'nda inceleyecek.

Komisyon çalışmalarını bağımsız bir şekilde gerçekleştirecek

Komisyonun çalışmalarının bağımsız bir şekilde titizlikle yürütüleceğini vurgulayan BASKİ yönetimi, bu adımın kuruma olan güveni pekiştirmek ve kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla atıldığını belirtti. İncelemelerin ardından elde edilen bulgular, kamuoyuyla paylaşılacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BASKİ, 40 Yıllık Altyapıyı İnceliyor - Son Dakika

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