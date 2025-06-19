BASKİ Emekli Personele Kıdem Tazminatlarını Ödediğini Açıkladı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, BASKİ'nin emekli personele kıdem tazminatı ödemediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "BASKİ'ye ve Balıkesir'e yıllarca hizmet etmiş olan işçilerimizin hakkı düzenli olarak ödenmektedir. BALSU ve BASKİ'den emekli olan personelimizin kıdem tazminatları büyük bir ölçüde ödenmiş olup kalan kısmı da kısa süre içerisinde ödenecek" denildi.

BASKİ Genel Müdürlüğü, bazı haber siteleri ile sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve "BASKİ'nin emekli personele kıdem tazminatını ödemediğini" iddia eden haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kıdem tazminatlarının yüzde 80'inin yatırıldığı ve kalanların da bir ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

BASKİ'nin açıklamasında, "BALSU ve BASKİ'den emekli olan personellerimizin kıdem tazminatları da büyük bir ölçüde ödenmiş olup kalan kısmı da kısa süre içerisinde ödenecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulamak istiyoruz"

"BASKİ olarak bir yandan geçmiş dönemin getirdiği büyük bir borç yükü ile uğraşırken bir yandan da rutin hizmetlerimize devam ediyoruz. Bunlarla da yetinmeyip yıllardır ihmal edilmiş olan altyapı çalışmalarıyla ilgileniyoruz. BASKİ'ye ve Balıkesir'e yıllarca hizmet etmiş olan işçilerimizin hakkı düzenli olarak ödenmektedir. Hem hizmet üretiyoruz hem de işçinin ve emekçinin hakkını alması için canla başla çalışıyoruz. Tüm bu imkansızlıklara rağmen durmaksızın çalışırken hakkımızda bu tür gerçeği yansıtmayan iddialarla gündemin meşgul edilmesini doğru bulmuyor, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulamak istiyoruz."