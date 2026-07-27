Başmakçı\'da Sebze Kontrolleri

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, sebze üretim alanlarında hastalık ve zararlı etmenlere yönelik kontroller yapıldı.

Bitkisel üretimde verim ve kalitenin korunması, bitki sağlığının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hastalık ile zararlıların erken dönemde tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla yürütülen saha çalışmaları çerçevesinde, Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından açıkta yetiştiricilik yapılan sebze üretim alanlarında incelemeler gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde üretim alanlarının mevcut durumu değerlendirilirken, üreticilere bitki sağlığının korunması, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri konusunda teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.