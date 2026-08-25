Başsavcı Arısoy\'a Ziyaret ve Hediyeler

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, HSK 2026 Kararnamesi ile Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Uygur Kaan Arısoy'u ziyaret ederek, Aydın'ın simgelerinden Efe Heykeli ve Aydın İnciri takdim etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 Kararnamesi ile Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Uygur Kaan Arısoy, görevine başladı. Aydın Adliyesi'nde görevine başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy'u, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken ile beraberindeki AYTO heyeti ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ülken'e, AYTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertuğ Yakan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Nuri Tuncal, Yönetim Kurulu Üyeleri Belgin Çekmen Altay, Şenol Bakış, Veli Tuna, Ufuk Hüseyin Devrim ve Yüksel Yolçi ile Genel Sekreter İlknur Kahraman eşlik etti. Başkan Hakan Ülken, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Aydın'ın simgelerinden Efe Heykeli ile kentin önemli tarım ürünlerinden Aydın İnciri takdim etti. Ziyarette, Arısoy'un yeni görevinde Aydın'ın adli hizmetlerinin etkin ve başarılı şekilde yürütülmesi temennisinde bulunuldu.