Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti - Son Dakika
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Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti

22.04.2022 16:03
Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bir Fidan Bir Kitap" etkinliği düzenlendi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bir Fidan Bir Kitap" etkinliği düzenlendi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle, Ataköy Şehit Turgay Karademir İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Yenice, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Cengiz, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, Orman İşletme Müdür Vekili Salih Ekinci, öğretmenler, öğrenciler ve köylüler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Yenice, "Savcılığımızın kendi programları içerisinde özellikle bu kutlamada Başsavcımız ve misafirlerimizin aramızda bulunması bizleri çok mutlu kılmıştır. Allah bu millete bir daha o günleri göstermesin. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bütün dünya çocuklarına, dünyada tektir. Çocuklara armağan edilen tek bayram olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun" dedi.

Daha sonra söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu burada hep birlikte yaşamanın sevinci ve heyecanı içinde olduğumu belirtmek istiyorum. 23 Nisan 1920 Türk milletinin milli iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu mutlu günde, kuruluşunun 102. Yılını gurur ve coşkuyla kutladığımız Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini rahmet ve şükranla anıyorum. Burada günün önemine binaen fidanlar dikeceğiz. Milli değerlerimizin mirasçısı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza emanet edeceğiz. ve inanıyorum ki, sevgili öğrencilerimiz, çocuklarımız kendileri büyürken burada dikeceğimiz fidanları da büyütecekler ve doğaya çok kıymetli bir armağan sunmuş olacaklar" diye konuştu.

Programda öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerine sağlanan desteklerden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'e teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinlikte fidan dikimi yapılmasına müteakip, öğrencilere hediyeleri verildi. Çocuklara, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için kitap, ders çalışma etkinliklerine destek olunması için kalem, vatan ve millet sevgisini pekiştirmek için bayrak, ağaç ve doğa sevgisini geliştirmek için de tohum hediye edildi.

Aldıkları hediyelerin heyecanını yaşayan öğrencilerle birlikte okullarında bir süre sohbet edilerek hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi. - KARS

Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti
Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti
Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti
Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti
Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti
Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti
Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başsavcı Aygün, çocuklarla fidan dikti - Son Dakika


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