Cumhuriyet Başsavcısı Yeğin: "Yeni adli yılda önem vereceğimiz konulardan biride faili meçhul olaylardır" - Son Dakika
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Cumhuriyet Başsavcısı Yeğin: "Yeni adli yılda önem vereceğimiz konulardan biride faili meçhul olaylardır"

Cumhuriyet Başsavcısı Yeğin: "Yeni adli yılda önem vereceğimiz konulardan biride faili meçhul olaylardır"
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Elazığ'da 2026-2027 adli yılı törenle başladı. Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, hızlı ve etkin adalet vurgusu yaparak aydınlatılmamış faili meçhul olayların titizlikle yeniden ele alınacağını söyledi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, "Yeni adli yılda önem vereceğimiz konulardan bir diğeri de geçmişten bugüne aydınlatılmamış faili meçhul olayların yeniden ve titizlikle değerlendirilmesidir" dedi.

Elazığ'da 2026-2027 yılı adli yılı gerçekleştirilen programla açıldı. Adliye binası önünde gerçekleştirilen programa, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, Baro Başkanı Av. Melih Efe, hakimler ve avukatlar katıldı.

Yeni bir adli yıla başlamanın heyecanı ve sorumluluğu içerisinde olduklarını aktaran Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, "Yeni adli yılda, temel hedefimiz daha hızlı, etkin, nitelikli ve daha güvenilir bir adalet hizmeti sunmaktır. Adaletin gecikmesi çoğu zaman yeni mağduriyetler doğurmaktadır. Bu nedenle soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde zamanın etkili kullanılmasına, dosyaların sürüncemede, bırakılmamasına ve yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasına büyük önem vermekteyiz. Hedefimiz, hızlı ama titiz, etkin ama hukuka bağlı bir yargı sistemidir. Yeni adli yılda önem vereceğimiz konulardan bir diğeri de geçmişten bugüne aydınlatılmamış faili meçhul olayların yeniden ve titizlikle değerlendirilmesidir. Gelişen teknolojinin, gelişen kriminal inceleme yöntemlerini ve adli birimlerinin sunduğu imkanlardan azami ölçüde yararlanarak sonuca ulaşmaya gayret göstereceğiz. Çünkü yıllar geçmiş olsa dahi, adalet arayışının sona ermeyeceğinin farkındayız. Yargının etkinliğinin arttırılması konusunda, gereken çalışmalar titizlikle devam edecektir" diye konuştu.

Yeğin, "Etkin bir yargı, yalnızca çok sayıda dosyanın sonuçlandırılması değil, doğru soruşturmanın doğru delillerle ve makul sürede yürütülmesidir. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımız ile güçlü uyum ve koordinasyon içerisinde suç grupları ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürme gayretimiz tüm hızıyla devam edecektir. Bizlerin görevi yalnızca, kanunları uygulamak değil, vatandaşın adalete olan güvenini güçlendirmektir. Bu nedenle yeni adli yılda adaleti geciktirmeden gerçeğin peşinden ayrılmadan, faili meçhul dosyaları kısmetine terk etmeden, hukuktan ve tarafsızlıktan taviz vermeden görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin tecellisi, devletin gücünü, adaletin zamanında yerine getirilmesi ise, vatandaşa verdiği değerin göstergesidir. Bu vesileyle yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeni bir adli yılın başlangıcında aynı çatı altında aynı sorumluluğun etrafında bir araya geldiklerini aktaran Elazığ Baro Başkanı Av. Melih Efe, "Hepimiz farklı görevler üstlensek de bütün bu görevlerin nihai amacının adaletin gerçekleşmesine hizmet etmek olduğunun bilincindeyiz. İddia, savunma ve karar makamlarının birbirini tamamlayan, birbirine saygı gösteren ve birbirinin görev alanına müdahale etmeyen bir anlayış içerisinde çalışması, adil yargılamanın en önemli güvencelerinden birisidir. Çünkü bu üç unsurdan herhangi birinin gerektiği gibi görevi yapmaması halinde ortaya çıkacak sonuç, yalnızca bir yargılama eksiği değil, adalet bakımından ciddi bir kayıptır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhuriyet Başsavcısı Yeğin: 'Yeni adli yılda önem vereceğimiz konulardan biride faili meçhul olaylardır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhuriyet Başsavcısı Yeğin: "Yeni adli yılda önem vereceğimiz konulardan biride faili meçhul olaylardır" - Son Dakika
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