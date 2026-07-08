Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Değerli için veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Değerli için veda programı düzenlendi

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Değerli için veda programı düzenlendi
08.07.2026 07:55  Güncelleme: 07:57
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli için, Adli Yargı Kararnamesi kapsamında görevinden ayrılması dolayısıyla veda programı düzenlendi. Programa Vali, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli için, Adli Yargı Kararnamesi kapsamında ildeki görevinden ayrılması dolayısıyla veda programı düzenlendi.

Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, Erzincan İdare Mahkemesi Başkanı Ümit Kaymaz ile protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'da görev yaptığı süre boyunca adalet hizmetlerinin etkin, tarafsız ve güvenilir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları dolayısıyla Başsavcı Mustafa Değerli'ye teşekkür etti.

Aydoğdu, Değerli'ye yeni görev yerinde başarılar dileyerek, görev değişikliğinin hayırlı olmasını temenni etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Değerli için veda programı düzenlendi - Son Dakika

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