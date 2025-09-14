Bastonculuk Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika
Bastonculuk Sanatını Yaşatıyor

Bastonculuk Sanatını Yaşatıyor
14.09.2025 14:21
Ali Yapıcı, Safranbolu'da 20 yıldır el yapımı baston üreterek bu sanatı sürdürmeye çalışıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ali Yapıcı (38), babasından öğrendiği bastonculuk mesleğini 20 yıldır sürdürüyor.

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yer alan bastonculuğu yaşatmaya çalışan Yapıcı, tek başına üretim yaparak geleneği geleceğe taşımaya çalışıyor. Yaklaşık 20 yıldır baston ve ahşap ürünleri üzerine çalıştığını belirten Ali Yapıcı, "Bastonculuk bizde baba mesleği. Babamın 1982 yılında başlattığı bastonculuğu şu anda Safranbolu'da halen devam ettiriyorum. Karabük'te zaten tek imalatçıyız. Zamanında da yapan yoktu. Bunun sebebi de aslında çok meşakkatli, çok zor bir uğraş. Bunun için çok emek vermeniz gerekiyor. Zaman harcamanız gerekiyor. Maalesef ülkemizde böyle el emeğinin değeri çok olmadığı için insanlar maalesef bastonculuğu tercih etmiyorlar. El yapımı ürünler diğer ürünlere göre çok daha pahalı olur. Bundan dolayı da insanlar daha çok fabrikasyon ürünlere, makine işi olan bastonlara yöneliyorlar. O yüzden el emeği baston yapan çok kalmadı" dedi.

Baston yapımı için kızılcık ağacını tercih ettiklerini ifade eden Yapıcı, "Batı Karadeniz bölgesinde en çok kullanılan ağaçlardan biri baston yapım için özellikle kızılcık dalıdır. Biz de Batı Karadenizli olduğumuz için çevremizde çok. Çoğu zaman işte köylüler bağlarından, bahçelerinden getirirler. Biz de onlara ücreti karşılığında satın alırız. Hem onlar atık parçalarını değerlendirmiş olurlar hem de biz onların üzerinden bu sanatı ilerletmiş, devam ettirmiş oluruz" diye konuştu.

El emeği bastonların fabrikasyonlara göre çok daha kıymetli olduğunun altını çizen Yapıcı, "Makine yapımı bir bastonun fiyatı bugün 250 liradan başlar. Bizim kendi yaptığımız bastonlar el emeği olanlar en düşük fiyatı 1250 lira civarında. İşçiliğine göre 5 bin ile 30 bin arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Baston başları için yaptığı çeşitli hayvan figürlerinin müşterilerin dikkatini çektiğini aktaran Yapıcı, "Özel yapım isteyenler oluyor. Yurt dışından ve yurt içinden özel koleksiyoner baston ziyaretçileri var. Baston koleksiyonerleri, biriktirenleri var. Onlar için özel çalışmalarımız da oluyor" diye konuştu.

Sosyal medyada yayınladıkları videoların çok beğenildiğini belirten Yapıcı, "Şu anda belki baston videoları 100 milyonun üzerinde bir izlenmeye sahip oldu" ifadelerine yer verdi.

Bastonculuk mesleğinin kendisi için bir aşk sanatı olduğunu kaydeden Yapıcı, şunları söyledi:

"Bizim için sadece bir meslek değil aynı zamanda bir aşk aslında. Arkamızda bir çırak yok ama sosyal medyada paylaştığımız için bir tane değil aslında yüzlerce çırağımız var. İnsanlara sosyal medyadan nasıl yapılması gerektiğini tek tek göstermeye çalışıyorum. Aynı zamanda eğitici videolarla onlara destek oluyorum. Yine soranlar olursa onları elimden geldiği kadar bildiğim kadarıyla anlatmaya öğretmeye çalışıyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bastonculuk Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bastonculuk Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika
