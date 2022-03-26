Batı Karadeniz Kariyer Fuarı gerçekleşti - Son Dakika
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Batı Karadeniz Kariyer Fuarı gerçekleşti

26.03.2022 11:44
Batı Karadeniz Kariyer Fuarı gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 25-26 Mart 2022 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 25-26 Mart 2022 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. BEÜ'nünde paydaş olarak yer aldığı 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (BATIKAF) yoğun katılımla gerçekleşti.

Fuar, kayıtların alınmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmalarını sponsorlara teşekkür plaketi takdimi takip etti. Karma serginin de yer aldığı fuarda mehter takımı açık hava konseri ile müzik ziyafeti yaşatıldı. BEÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyelerinden Cem Dertsiz'in de yer aldığı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Orkestrasının verdiği Türk Halk Müziği Konseri ile ziyaretciler keyifli dakikalar geçirdi. Üniversite Kariyer Merkezi Koordinatörü Esra Hacıoğlu "Diplomanızı Nasıl Alırsınız" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Yoğun ziyaretçinin olduğu fuar hakkında Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Batı Karadeniz Kariyer Fuarının gençlerin ufukları ve vizyonlarını geliştireceğini belirterek 17 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda öğrenci ve mezun gençlerin bölgede faaliyet gösteren kamu ve özel sektör işverenleriyle bir araya gelme imkanı bulacağını söyledi. Rektör Prof. Dr. Çufalı, öğrencilerin fuara katılımını önemsediklerini belirterek üniversitenin ve şehrin imkanları ile Zonguldak Bülent Üniversitesi öğrencilerinin fuara yoğun katılım sağladığını ifade etti. - ZONGULDAK

Batı Karadeniz Kariyer Fuarı gerçekleşti
Batı Karadeniz Kariyer Fuarı gerçekleşti

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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Batı Karadeniz, Bolu, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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