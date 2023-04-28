Batman Belediyesi Otobüsünde Fenalaşan Vatandaşı Hastaneye Yetiştiren Şoförler Anlattı

Batman Belediyesi otobüsünde fenalaşan vatandaşı hastaneye yetiştiren şoförler o anları anlattı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi A.A.'nın fenalaştığı anlar otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman'da fenalaşan yolcuyu fark ederek hastaneye yetiştirmeye çalışan şoförün kullandığı belediye otobüsü, acil girişinde bulunan alçak tavana sıkıştı. Batman Belediye otobüs şoförleri yaşadıkları o anları İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlattı.

"Bu tür vakalarla her zaman karşılaşıyoruz"

7 yıldır Batman Belediyesi otobüs şoförlüğü yapan Hayrettin Gülsever, "Biz duraktaydık, otobüs durağında yolcu otobüse bindikten sonra aniden oturduğu yerde rahatsızlandı. Fenalaşınca biz hastane yakın olduğu için ambulansa gerek kalmadan direkt hastaneye yetiştirmemiz gerekiyordu ve biz yetiştirdik. Tam hastanenin aciline yetiştirdik o anda ufak hasarlı bir kaza da geçirdik. Elhamdülillah bizim kızımız iyi olsun araba hasarı önemli değil önemli olan bizim vatandaşımız. Bu tür vakalarla her zaman karşılaşıyoruz. Olduğumuz zaman biz genelde ambulans çağırıyoruz ama hastane yakın olduğu için ve kızımızı yetiştirmek için biz otobüsle hemen içeriye girdik kızımızı elhamdülillah yetiştirdik. 7 senedir belediye personeliyim, otobüs şoförüyüm. Bize belediyemizin, amirlerimizin verdiği eğitimlerden dolayı çok şükür biz bu tür şeylere alışığız. Söylediğim gibi hastane yakın olduğu için ambulansa gerek duymadık çünkü kızımız bayağı bir nefes darlığı yaşıyordu, biz de acilen hastaneye yetiştirdik" dedi.

"Sık sık karşılaştığımız vakalar"

İşi gereği bu tür vakalarla sık sık karşılaştığını belirten ve o anlarda da otobüste bulunan ikinci şoför Mustafa Elibol ise, "Saat 17 ile 18 civarlarında bölge otobüs durağında otobüsümüz çıkış yaparken bir vatandaşımızın otobüs içerisinde kriz geçirdiğini gördük. Şoför arkadaş seyir halindeyken ben gerekli müdahaleleri yapmaya çalıştım. Bu tür olaylarla genelde karşılaşıyoruz. İşimiz gereği bu tür olaylar başımıza geliyor. Çıkış yaptığımız yer ile bölge hastanesinin mesafesi hemen hemen tahmini 150 - 200 metre civarı olduğu için ve ambulansı çağıracak zaman olmadığı için şoför arkadaşı bölge devlet hastanesine aciline girmesi için yönlendirdim. O esnada da o otobüsün içinde belediyede aldığımız eğitimler ve seminerlerle aldığımız bilgiler üzerine müdahale etmeye çalıştım. Bölge devlet hastanesi aciline girdik ve tabi ufak talihsiz bir kaza da geçirdik kızımızı hastaneye yetiştirelim derken, çok şükür sorduk durumu da iyiymiş elhamdülillah. Kendisine de çok geçmiş olsun diyoruz Rabbim bir daha göstermesin. Senede en az bir iki sefer bu vakalarla kendim karşılaşıyorum. En az 260 personelimiz olduğuna göre artık siz hesaplayabilirsiniz. Sık sık karşılaştığımız vakalar yazın daha çok oluyor tabi havaların da sıcak olmasıyla beraber. Karşılaşıyoruz tabi ama aldığımız eğitimlerle az çok tecrübe sahibiyiz. Müdahale edebileceğimize müdahale ediyoruz. Mesafe uzun olmasa kendimiz zaten hastaneye yetiştirmeye çalışıyoruz bu tür vakalarda" diye konuştu. - BATMAN