Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı - Son Dakika
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Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı

Batman\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı
16.07.2026 00:05
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Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü, Atatürk Parkı'nda düzenlenen programla anıldı.

Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü, Atatürk Parkı'nda düzenlenen programla anıldı.

Batman Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Canalp, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un 10'ncu yıl dönümü olduğunu, sıradan bir yıl dönümü olmadığını, aynı zamanda hafızaları diri tutma, birlik ve beraberliği tahkim etme günü olduğunu söyledi. Bugün, millet olma şuurunu gelecek nesillere aşılama günü olduğunu ifade eden Canalp, "15 Temmuz gecesinde milletimizin bekasına, iradesine ve ülkemizin geleceğine kastedilmek istendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış olan hain bir terör örgütü, devletin tankıyla, uçağıyla, füzesiyle bu devlete ve bu millete diz çöktürmeye çalıştı. Bu örgütü elinin altında tutanların, kontrol edenlerin amacı sadece bir darbe teşebbüsünden ibaret değildi. Onların çok daha büyük, karanlık bir amacı vardı, Türkiye'den bir Afganistan, bir Suriye, bir Irak, bir Libya çıkarmak; ülkemizde bir iç karışıklık tetiklemekti"dedi.

Vali Canalp'in konuşmasının ardından, 15 Temmuz hain darbe girişimini ve FETÖ terör örgütünün ihanetini anlatan sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği anma programı, demokrasi nöbeti ve düzenlenen çeşitli anma etkinlikleriyle son buldu. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı - Son Dakika

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