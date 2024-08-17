Batman\'da 17 Ağustos Depremi anıldı

Yerel

Batman'da düzenlenen etkinlikle 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Etkinlik, bir AVM önünde 17.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında açılan stantta, Batman AFAD, AFAD gönüllüleri, ANDA Arama Kurtarma ekibin yanı sıra afet işleri ile ilgilenen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri yer aldı.

Etkinlikte farkındalık eğitimleri verildi, broşürler dağıtıldı ve afetler öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Ayrıca, afetlerde kullanılan cihazlar tanıtıldı, sinevizyon gösterileri yapıldı. - BATMAN