Batman\'da Abartı Egzoz Cezası

Yerel

Dilan Polat yeni şarkısını çıkardı! Sözleri de bir hayli iddialı

Yine tehdit ettiler: Orta Doğu\'da herhangi bir yeri vurabiliriz

Abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren motorculara ceza

BATMAN - Batman'da yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık veren 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 TL para cezası kesildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, abartı egzoz kullananlara fırsat verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda; mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abartı egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 294 TL cezai işlem uygulandı" denildi.