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Batman'da ahır yangını

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, yandaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde bir ahırda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında ahır, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.