Batman’da Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman’da Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi devam ediyor

Batman’da Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi devam ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valiliği koordinasyonunda yürütülen Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi, toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam ediyor.

Batman Valiliği koordinasyonunda yürütülen Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi, toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim programında, gençlere madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi verilirken Bağımlılıkla Mücadele Batman Modeli Projesi de tanıtıldı. Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda, Batman Modeli Proje Koordinasyon Birimi uzmanları tarafından katılımcılara bağımlılığın nedenleri, birey ve aile üzerindeki olumsuz etkileri, erken müdahalenin önemi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Program kapsamında ayrıca Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri tarafından bağımlılık yapıcı maddeler, bu maddelerin zararları ve bağımlılıkla mücadelede alınması gereken önlemler konusunda eğitim gerçekleştirildi. Program alanında kurulan Bağımlılıkla Mücadele Batman Modeli tanıtım ve bilgilendirme standı ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Standı ziyaret eden katılımcılara proje hakkında bilgi verilerek tanıtım broşürleri dağıtıldı ve sunulan destek hizmetleri anlatıldı.

Batman Valiliği koordinasyonunda sürdürülen Batman Modeli ile toplumun her kesiminde bağımlılık farkındalığının artırılması, ailelerin güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyan bireylerin doğru destek mekanizmalarına yönlendirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

Batman Valiliği, Batman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman’da Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:32:02. #7.13#
SON DAKİKA: Batman’da Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.