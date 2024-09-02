Batman'da cep telefonu çalan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Batman'da cep telefonu çalan 2 şahıs tutuklandı

Batman'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

02.09.2024 16:05
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Batman'da cep telefonu çalan 2 şahıs tutuklandı

BATMAN - Batman'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman'da bir kadına ait cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan M.A.D. ve E.T. isimli 2 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalandı. Çalınan telefon mağdur kadına teslim edilirken şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da cep telefonu çalan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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