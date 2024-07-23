Batman'da dalgın sürücü buğday yığını üzerine çıktı - Son Dakika
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Yerel

Batman'da dalgın sürücü buğday yığını üzerine çıktı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde bir benzin istasyonunda yakıt alan dalgın sürücü, aracıyla buğday yığınına daldı. Sürücü, kaza anında şaşkınlıkla etrafına bakarken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

23.07.2024 16:33
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Batman'da dalgın sürücü buğday yığını üzerine çıktı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde, benzinlikten yakıt alan dalgın sürücü aracıyla buğday yığınına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, yakıt almak için İpek Yolu Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonuna giden Mahsun A. isimli şahıs, yakıt aldıktan sonra aracını hareket ettirdi. Dalgın sürücü, önündeki buğdayları fark etmeyerek yığına daldı. Yaşanan olaydan sonra sürücü, aracından inip şaşkınlıkla etrafına bakarken, kaza anı istasyonun güvelik kameralarına yansıdı.

Batman\'da dalgın sürücü buğday yığını üzerine çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da dalgın sürücü buğday yığını üzerine çıktı - Son Dakika

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