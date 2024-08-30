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Batman'da arıcılar devlet desteğiyle dünyanın en kaliteli balı elde edildi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi ve organik bal üretiminin arttırılması eylem planı dahilinde "Örnek Ürün Örnek İlçe" projesi dahilinde elde edilen bal, yapılan analizde yüksek prolin ve diastaz enzim değeri ile dünyanın en kaliteli balı olduğu belirlendi.

Devletin yüzde 100 desteğiyle başlatılan proje dahilinde ilçedeki flora çeşitliliğiyle bilinen 1950 rakımlı Cobet Yayla'sında doğal ortamda el değmeden üretilen baldan yapılan hasadın ardından kalitesinin belirlenmesi amacıyla İzmir Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakodinamik Araştırma Uygulama Merkezi Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuvarına numune gönderildi. Çıkan sonuçlar hem besicilerin yüzünü güldürü.

Yapılan analiz raporunda balın yüksek kalitede olduğunun belirlendiğini ifade eden Sason Kaymakamı Furkan Başar, analiz raporunda balın bin 778 prolin, 57,1 diastaz enzim değerli olduğu ortaya çıktığını söyledi.

Kaymakam Başar, "Cöbet yaylasında, il valimizin desteğiyle "örnek ürün, örnek ilçe" projesi başlattık. Bu proje dahilinde yüzde yüz hibeli olarak 12 üreticimize yüzlerce kovan dağıttık. Besicilerimizin yaptığı çalışmaların neticesinde elde ettiğimiz yüksek kalitedeki balı yaptığımız analizler sonucunda prolin değerinin bin 778 değerinde rekor seviyeye ulaştığını gördük. Projemiz meyvelerini vermeye başladı. Bal üreticilerimiz elde ettikleri yüksek kalitedeki balı piyasaya sürmeye, vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladı. Bizler de ilçe kaymakamlığı olarak il valiliğimizin desteğiyle proje dahilinde olan tüm üreticilerimizin yanında durarak desteklemeye devam edeceğiz. Proje dahilinde üreticilerimize özel tasarımlı polen tuzaklı kovan desteği sunduk. Şuanda Cöbet Yaylası'nda endemik bitki türlerinin yoğun olduğu alanda üretimimiz devam ediyor. Bu yıl elde ettiğimiz balın kalitesi oldukça yüksek. İlçemizde üretilen balın kalitesini en yükseğe taşıdık. Balımızın kalitesini duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bal üreticileri olarak elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı çok mutluyuz"

Devletin desteğiyle başlatılan projenin ikinci yılında çok kaliteli bal elde etmeninin mutluluğunu yaşadıklarını belirten bal üreticilerinden Barış Yaşar, "Örnek ilçe, örnek ürün projesi dahilinde 2022'de valimiz, Kaymakamlığımız ve ilçe tarım müdürlüğümüzün desteğiyle başlattığımız bu projemiz ikinci yılını tamamlamış bulunmakta. Tamamen organik olarak elde ettiğimiz balımızın hasadını yaptık. Elde ettiğimiz balın yapılan analizler sonucunda çok kaliteli bir bal olduğunun tespit edilmesi biz üreticileri fazlasıyla mutlu etmiştir. Bu çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Sason'da doğal ortamda el değmeden üretilen yüksek kalitedeki Sason balı, geçtiğimiz yıl ilçede düzenlenen festivalde açık artırma ile bir kilo gramı 160 bin liradan alıcı bulmuştu.