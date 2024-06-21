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Batman'da durdurulan aracın yedek lastiğinde 9 kilo 560 gram uyuşturucu yakalandı

BATMAN - Batman'da narkotik timleri, bir araçta yaptıkları aramada aracın stepne lastiğinin içine gizlenmiş 9 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olaya karıştığı belirlenen 3 kişi göz altına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve KOM takibe aldıkları kamyonete operasyon düzenlendi. Şüpheli aracı durduran ekipler, araç ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda Narkotik madde arama köpeği aracın stepne lastiğine tepki vermesi üzerine, ekipler tarafından içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek aracın stepne lastiği söküldü. Lastiğin jantından sökülmesiyle içerisinde gizlenmiş halde 9 kilo 560 gram metafetamin uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli şahıs göz altına alınarak Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.