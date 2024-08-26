Batman'da Engelliler Tiyatro Gösterisi Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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Batman'da Engelliler Tiyatro Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Batman\'da Engelliler Tiyatro Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Güleryüz Engelliler Tiyatro Derneği oyuncuları tarafından sergilenen tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı. Engelli bireylerin üstün performans sergilediği gösteri, anlamlı mesajlar vererek farkındalık oluşturdu.

26.08.2024 11:14
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Batman'da bedensel engelli bireyler tarafından ifa edilen anlamlı ve mesaj içeren tiyatro gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Güleryüz Engelliler Tiyatro Derneği oyuncuları tarafından Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde sergilenen tiyatro oyununda üstün performans sergileyen engelli bireyler oyun sonunda ayakta alkışlandı. Muhteşem tiyatro gösterisinin ardından açıklama yapan Güleryüz Engelliler Tiyatro Derneği Başkanı Erdi Şahar, "Öncelikle anlamlı bir oyun sergileyerek farkındalık oluşturma açısından topluma, insanlara güzel mesajlar veren kardeşlerimizi can-ı gönülden kutluyorum. Son derece anlamlı, faydalı bir etkinliğe hep beraber imza attığımız için çok sevinçliyiz. Düzenlemiş olduğumuz tiyatro oyununda vatandaşların engelli dostlarımıza bakış açılarını yansıtmış olduk. Aynı zamanda toplumda engelli arkadaşlarımızın da ne tür bazı zorluklara göğüs gerdikleri konusunda farkındalık oluşturuldu" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Engelliler Tiyatro Gösterisi Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Engelliler Tiyatro Gösterisi Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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