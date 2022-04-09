Batman'da eşi tarafından 11 yerinden bıçaklanan kadın konuştu - Son Dakika
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Batman'da eşi tarafından 11 yerinden bıçaklanan kadın konuştu

09.04.2022 00:57
Batman'da eşi tarafından 11 yerinden bıçaklanan kadın konuştu

Batman'da 4 gün önce boşanma aşamasındaki kocası tarafından 11 yerinden bıçaklanan ve iki ameliyat geçiren kadın, olaya ilişkin süreci anlattı.

Batman'da 4 gün önce boşanma aşamasındaki kocası tarafından 11 yerinden bıçaklanan ve iki ameliyat geçiren kadın, olaya ilişkin süreci anlattı.

Batman Meydan Mahallesi Şemsiye Sokak'ta 4 gün önce S.E. (24) isimli kadın, boşanma aşamasındaki eşi D.E. ile sokak ortasında tartışmış, 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan S.E., iki ameliyat geçirip kendine geldikten sonra yaşanan süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine anlattı.

2,5 sene önce evlendiğini söyleyen S.E., evliliğinin ikinci senesinde kocasından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü ve 7- 8 ay önce de şiddettin boyutu gittikçe de artmaya başladığını öne sürdü. Eşinin çocuğunun gözlerinin önünde de kendisini dövmeye başladığını öne süren S.E., "Son olaydan sonra ben ayrılma kararı aldım. Birlikte olduğumuz son gün de bıçak çekti bana. 2,5 yıllık evliliğim içerisinde defalarca şiddete maruz kaldım. 3 aylık hamileyken bile dayak yediğim oldu. En son döndüğünde artık işin boyuttu çok ciddi hale geldi. Et bıçağıyla bana saldırdı, boğmaya çalıştı. O olayın ardından ortak evimizden ayrıldım, ailemle yaşamaya başladım. Uzaklaştırma kararı çıkarttım. Şikayetçi oldum ve hemen boşanma davası açtım. Son 7-8 aylık süreçte sürekli olarak tehdit aldım. Çekişmeli bir boşanma süreci içerisindeyiz" dedi.

"Yaşadığım son olayda çocuğumla görüş gününde gerçekleşti"

Olayın kocasıyla son görüş gününde gerçekleştiğini aktaran S.E., "Sabah her zamanki rutinde çocuğu teslim ettim. Akşamüstü geri getireceğini söyleyerek aradı beni. Israrla beni sürekli tenhaya çekmenin peşindeydi. Ben çok yanaşmadım. Çocuğu kapıya getirmesini özellikle ısrar ettim. Geldi, çocuk yoktu yanında. Yanında çocuğu göremeyince panik oldum. Nerde olduğunu sordum. 'Halası getirecek' dedi. Ben apartmanın girişine çekmeye çalıştı konuşalım gibisinden. Çok yanaşmadım ne konuşacaksak burada konuşalım dedim. 'Konuşup anlaşalım, süreç bu şekilde ilerlemesin istiyorum' tarzında bir şey ifade etti. Ben çok konuşulacak bir şeyin olmadığını söyledim. Aklım oğlumdaydı. Oğlum yoktu ortada çünkü kimsede getirmiyordu. O anki boşluğumdan faydalanıp arka cebinden bıçak çekip kalbime sapladı. Çok ani gerçekleşen bir olaydı. Anlayana dek zaten göğsüme çoktan 5 - 6 darbe yemiştim. 11 defa bıçaklandım. Bunların 5 - 6 tanesi ölümcül derecede kalbime isabet alarak atılmış durumda" şeklinde konuştu.

"Evladımın hakkı göz ardı edilmemesini istiyorum"

Kocasından şikayetçi olduğunu ve hem kendisi ve hem de oğlunun hakkı için adalet istediğini dile getiren S.E., "Şikayetçiyim, adaletin sağlanmasını istiyorum. Hakkımın, evladımın hakkının göz ardı edilmemesini, hukuksal anlamda gerek Batman, gerekse ülke çapındaki yetkili birimlerin hepsinin desteğini bekliyorum. Ben adaletin sağlanmasını istiyorum. Adaletin sağlanması için illaki bu seviyeye gelmem mi gerekiyordu. Beni öldürmeyi planlamış şekilde yanıma geldi. Bunu koruma kararı varken yaptı. Bu olayın bir gün benim de başıma gelebileceğini asla düşünmezdim. Bugün benim, yarın bir başkası. Ben ilk değilim sonda olmayacağım buna eminim. 5 saat süren açık kalp ameliyatı geçirdim. Ayrıca 2,5 saat süren bir ameliyat daha gerçekleşti kolum için. Elim işlevini yitirmiş durumda. Daha yeni ameliyat oldum. Süreç nasıl ilerler bilmiyoruz. Vücudumda ciddi anlamda hasar var" dedi.

"Yanındayız"

S. E'nin avukatı Selma Yıldırım, S.E'nin yanında olacağını dile getirerek sözlerini şöyle devam etti:

"S.E'nin durumunu öğrenir öğrenmez harekete geçtik. Kadınların her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. S.E.'nin yanındayız. Onun müdafiliğini üstlendik bu olayda. Biz onun bu hale gelmesine sebep olan, bütün vücudunu yaralayan, hayati bölgelerini hedef alan, kalbinden 5 defa bıçaklamasına neden olan, kolunun bundan sonra işlevini yitirip yitirmeyeceği belli olmayan S.E.'nin bu hale gelmesine sebep olan kişinin yargılanması ve yargılanması sonucunda da en ağır cezayı alması için elimizden ne geliyorsa yapacağız." - BATMAN

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İhlas Haber Ajansı, Araştırma, Batman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batman'da eşi tarafından 11 yerinden bıçaklanan kadın konuştu - Son Dakika


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