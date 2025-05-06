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Batman'da Filistinliler için yardım etkinliği

Batman\'da Filistinliler için yardım etkinliği

Batman'da Filistinliler yararına düzenlenen hayır çarşısı yoğun ilgi gördü.

06.05.2025 14:46
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Batman'da Filistinliler yararına düzenlenen hayır çarşısı yoğun ilgi gördü.

Gercüş Anadolu Lisesi, Gercüş Şehit Kadri İmam Hatip Lisesi, Gercüş Halk Eğitim Müdürlüğü ve Gercüş Öğretmenevi Müdürlüğü'nün katkılarıyla İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler yararına hayır çarşısı düzenledi. Elde edilen gelir Filistinlilere gönderilecek. Gercüş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Yenigün, emeği geçenlere teşekkür ederek, " Gazze'de, Filistin'de, böylesine açı bir tablo varken, böylesine büyük katliamlar varken, tepkisiz kalmak istemedik. Oradaki kardeşlerimize nispeten bir faydamız olur düşüncesiyle, gıda belki ilaç, belki de farklı bir şekilde faydamız dokunur diye bir etkinliği tertiplemeyi düşündük ve bu şekilde başladık. Elhamdülillah Gercüş halkından da çok güzel destek aldık. Gördüğünüz gibi hem yemek olsun hem Gercüş'ün diğer ürünlerinden olsun Allah razı olsun epey iştirak ettiler. Bu etkinlikte emeği geçen hazırlayanlardan resmi hususta yardımcı olanlar iştirak edenlerden rabbim razı olsun diyorum" dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Öztaş, eşi Hilal Öztaş, Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Filistinliler için yardım etkinliği - Son Dakika

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