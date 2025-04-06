Batman'da Gazze İçin Oturma Eylemi - Son Dakika
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Yerel

Batman'da Gazze İçin Oturma Eylemi

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları protesto edildi, yüzlerce kişi oturma eylemi yaptı.

06.04.2025 19:17
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Batman'da Gazze için oturma eylemi yapıldı

BATMAN - Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 15 dakikalık oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı.

STK'lar öncülüğünde Atatürk Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 15 dakikalık oturma eylemi yaptı. Sık sık tekbir getirerek İsrail ve ABD'yi protesto eden vatandaşlar, ellerinde "Soykırıma hayır", "Dünya sessiz, insanlık sessiz, duyulan tek şey Gazze'deki çığlık" yazılı pankartlar taşıdı.

Oturma eyleminin ardından grup adına basın açıklaması yapan Latif Rüzgar, Kudüs davasının yalnızca Filistin halkının değil, tüm Müslümanların ve mazlumların davası olduğunu söyledi. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadele etmenin her müminin görevi olduğunu belirten Rüzgar, "Hiç kuşkusuz Kudüs'ün kurtarılması için mücadele eden kahraman Gazze halkının yanında olmak, destek vermek Müslümanlar için, İslam ümmeti için dini bir görev olmakla birlikte bir varlık yokluk savaşıdır. Çünkü başta Amerika olmak üzere dünyanın egemen güçlerinin desteğini arkalarına alan işgalci siyonist Yahudiler, sadece Kudüs ve Filistin'e değil, geniş İslam coğrafyasına da gözlerini dikmiştir. Unutmayalım ki Gazze düşerse tüm ümmet düşecektir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Gazze İçin Oturma Eylemi - Son Dakika

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