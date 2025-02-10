Batman'da parmağa sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince hastanede çıkarılabildi
BATMAN - Batman'da 15 yaşında genç kızın parmağına sıkışan metal parça, itfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle hastane acilinde kesilerek çıkarıldı.
Batman'da ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki çocuk, evde metal bir parçayı başparmağına geçirdi. Ancak sıkışan metal parça başparmağından çıkmayınca, ailesi tarafından hastanenin Acil Servisi'ne götürüldü. Sağlık ekipleri, metal parçayı çıkarılamayınca hastaneye, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden ekipler çağrıldı. İtfaiye personellerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla parmağındaki parça spiral makineyle kesilerek çıkarıldı.
Son Dakika › Yerel › Batman'da Genç Kızın Parmağına Sıkışan Metal Parça İtfaiye Ekiplerince Çıkarıldı - Son Dakika
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