Batman'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde ikinci defa açılan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kursları etkinlikleri dahilinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Yunus Emre İlk ve Ortaokulu bahçesinde açılan sergide Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi ve ADEM merkezinde açılan kurslarda yapılan eserler sergilendi.

El emeği göz nuru ürünlerinin görücüye çıktığı sergide, Sason yöresine özgü halı dokuma ürünlerinin yanı sıra, el sanatları, dikiş nakış, takı tasarımı, filografi, gümüş işleme, ahşap boyama ve resim dallarında birçok ürün ziyaretçilerin beğenine sunuldu.

Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açtıkları görsel sanatlar kursunda kursiyerleriyle birlikte yaptıkları yağlı boya tablolarını sergilediklerini belirten Görsel Sanatlar usta öğreticisi Elif Aydemir, özelikle ev hanımlarının yaptığı tabloların yoğun ilgi çektiğini belirtti. Aydemir, "Bu sergimizde atölyede ev hanımlarımızın yaptığı tablolar ön plana çıktı. Ev hanımlarımızın sadece evde dört duvar arasında sıkışıp kalmayarak, boş bir kağıda duygularını dökerek renklerle tanışmaları, o duyguyu tatmaları ve en önemlisi kendilerini ifade edebilmeleri bizim için çok önemlidir. Her fırça attıklarında aslında eksik kalan hikayelerini, hayallerini yansıttıklarını gördük. Bende usta öğreticileri olarak buna şahit olmak beni de mutlu ediyor. Ayrıca atık durumda olan malzemelerde yapılan ürünler sergilendi. Bu sergimiz bir hafta boyunca açık olacak" dedi.

Piyasada yüksek fiyatlarda satılan zeka oyunlarını atık malzemelerden yaparak öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirten zeka oyunları kursu öğretmeni Mehmet Okkalı, "piyasa yüksek fiyatta satılan oyuncakları açtığımız kurs atölyesinde atık malzemelerden yaparak ücretsiz olarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk bazılarını da burada sergileyerek ziyaretçilerimizin beğenine sunduk" diye konuştu.

Sergiye Sason kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkan Mehmet Şafi Yavuz, Yücebağ Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Bil, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Murat Madenüs, Emniyet Amiri Muhammed Aydemir, ilçedeki STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.