Batman'da Husumetli Aileler İçin Barış Heyeti Kuruldu - Son Dakika
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Batman'da Husumetli Aileler İçin Barış Heyeti Kuruldu

Batman\'da Husumetli Aileler İçin Barış Heyeti Kuruldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaymakamlık koordinesinde belediye başkanları, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile kanaat önderleri tarafından husumetli ailelerin barıştırılması için 'barış heyeti' kuruldu.

03.05.2024 10:13  Güncelleme: 10:17
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Batman'ın Kozluk ilçesinde kaymakamlık koordinesinde belediye başkanları, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile kanaat önderleri tarafından husumetli ailelerin barıştırılması için 'barış heyeti' kuruldu.

İlçede aralarında husumet olan ailelerin barıştırılması amacıyla kurulan heyetin ilk toplantısı Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör başkanlığında yapılan toplantıda, aileler arasındaki husumetlerin çözülmesi, husumetli ailelerin barıştırılması, kan davalarının bitirilmesi adına atılacak adımlar, barış görüşmelerinin planlanması, görüşmelere katılacak üyeler ve görüşme takvimi belirlendi.

Kurulan heyetle alakalı açıklamada bulunan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, "Yüzyılların toplumsal hastalığı olan kan davası, Peygamber Efendimizin (S.A.V) Veda Hutbesi'nde lanetlemesine rağmen, kutsal kitabımızda ve hadislerde yasaklanmış olmasına rağmen çağdaş bir cahiliye adeti olarak maalesef günümüzde de hala sürdürülüyor. Hala insanın insanı acımadan öldürdüğü, sırf aynı kanı taşıdığı için masum insanların dahi katledildiği günümüzde dini, manevi ve hukuki eğitime ağırlık verilerek insanlara kan davasının dini ve hukuki boyutunun iyi anlatılması ve insanlarımıza barışın telkin edilmesi gerekiyor. İlçemizde kan davalarını sonlandırmak adına geniş çaplı bir barış heyeti kurduk. Amacımız ilçemizde bulunan tüm husumetli aileleri barıştırmaktır. Bu sürece katkı sağlayacak tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Kurulan heyetin ilçemiz adına ve insanlık adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Husumetli Aileler İçin Barış Heyeti Kuruldu - Son Dakika

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