Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle Yol Açma Çalışmaları - Son Dakika
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Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle Yol Açma Çalışmaları

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Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında açma çalışmaları sürüyor.

24.02.2025 10:54
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Batman'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışmalar sürüyor

BATMAN - Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesine bağlı Armutlu, Geçitaltı grup köy yolları ile Sason ilçesine bağlı Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar ve Keçiler köyleri ile 20'in üzerinde mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçeler Özel İdaresi ekiplerinin kar temizleme araçlarıyla yürüttüğü hummalı çalışmalar neticesinde köy yolları ulaşıma açıldı. Kapalı olan bazı mezra yollarında da çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle Yol Açma Çalışmaları - Son Dakika

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