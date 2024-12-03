Batman'da Kasım Ayında 952 Olay - Son Dakika
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Yerel

Batman'da Kasım Ayında 952 Olay

Batman'de jandarma ve polis kasımda 952 olaya müdahale etti, 156 uyuşturucu olayıyla mücadele edildi.

03.12.2024 21:40
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Batman'da kasım ayında jandarma ve polis 952 olaya müdahalede bulundu

BATMAN - Batman Valisi Ekrem Canalp, asayiş ve güvenlik uygulamalarının rakamlarını paylaştı. Kentte kasım ayında jandarma ve polis, 952 olaya müdahalede bulundu.

Vali Ekrem Canalp, valilik binasında Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Cafer Öz ile birlikte asayiş ve güvenlik toplantısında, kasım ayında narkotik olaylarında polis ve jandarma ekiplerince toplamda 156 olaya müdahale edilerek 168 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bilgisini paylaştı. Yılbaşından itibaren adli işlem yapılan şahıs sayısının yüzde 39'luk bir artışla bin 781'den 2 bin 479'a yükseldiğine dikkat çeken Canalp, 11 aylık dönem içerisinde toplamda 202 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

Kasım ayı içerisinde 115 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Vali Canalp, "11 aylık dönemde ele geçirilmiş olan uyuşturucu maddenin miktarı 823 kiloya ulaşmıştır. Yine bu dönem içerisinde 34 bin 825 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplamda bu 823 kilo uyuşturucu ele geçirilmesi Batman ve ülkemiz açısından çok önemli. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele söz konusu olduğu zaman ise kasım ayında toplamda 73 kaçakçılık ve organize suç olayına müdahale edilmiş ve 78 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu ay içinde toplamda 99 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiş ve 21 bin kaçak sigara ele geçirildi" dedi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele adı altında ise 15 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Canalp, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yılbaşından itibaren Batman ilimizde adli işlem yapılan kişi sayısı da yüzde 130'a ulaştı. Siber suçlarla mücadelede ise çök önemli bir konu. Kasım ayı içinde toplam 117 adli işlem yapılmış ve 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 11 aylık dönem içerisinde ise toplam tutuklanarak cezaevine götürülen şahıs sayısı 156'ya ulaşmış durumda. Asayiş olaylarına genel olarak baktığımızda kasım ayında toplamda 952 asayiş olayına polis ve jandarma tarafından müdahale edilmiştir. Evden hırsızlık olaylarında ise geçmişe baktığımızda kasım ayında düşüş sağlanmıştır. Yine kasım ayında mahkemelerce araması olan 548 şahıs yakalanıp cezaevine sevk edildi. Yine bu yıl içerisinde toplamda mahkemelerce araması olan 6 bin 799 şahıs hakkında işlem yapılıp cezaevine gönderildi."

Terörle mücadele konusunda ise kasım ayı içerisinde toplam 36 olayda 207 kişiye adli işlem yapıldığı, 44 kişinin tutuklandığı ve 54 şahıs hakkında da adli kontrol hükmü uygulandığını kaydeden Vali Canalp, "Özellikle uyuşturucu ile mücadelede bazı yapılan operasyonlarda 8 Kasım'da merkeze bağlı Balpınar köyü civarında iki araçta yapılan aramada 27 kilo 157 gram uyuşturdu madde ele geçirildi. 4 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Yine Diyarbakır çevreyolunda durdurulan araçta 8 kilo 150 gram skunk ele geçirilmiş olup 2 kişi tutuklanarak ceza evine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Kaçakçılık, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Yerel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da Kasım Ayında 952 Olay - Son Dakika

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