Batman'da lise öğrencilerinden köy okullarına kitap toplamak için çok dilli koro - Son Dakika
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Batman'da lise öğrencilerinden köy okullarına kitap toplamak için çok dilli koro

13.06.2022 11:46

Batman'da lise öğrencilerinden köy okullarına kitap toplamak için çok dilli koroBATMAN Batman'ın Sason ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde lise öğrencileri arasında düzenlenen ses yarışmasında ilk ona giren öğrenciler, köy okulları kütüphanelerine kitap toplamak için çok dilli...

Batman'da lise öğrencilerinden köy okullarına kitap toplamak için çok dilli koro

BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde lise öğrencileri arasında düzenlenen ses yarışmasında ilk ona giren öğrenciler, köy okulları kütüphanelerine kitap toplamak için çok dilli koro oluşturup şarkı söyledi.

Oluşturdukları koro ile Türkçe, Kürtçe, Yunanca ve Arapça şarkılar söyleyen lise öğrencileri, düzenledikleri konsere katılmak isteyenlerden para yerine kitap getirmelerini istedi. Lise düzeyindeki öğrencilerin müziğe olan eğilimlerini artırmak ve köy okullarına kitap kazandırmak için Sason yıldızını arıyor yarışmasında dereceye giren öğrencilerden çok dilli koro grubu oluşturduklarını belirten Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, düzenlenen yarışmayı dinlemek isteyen müzik sevenlerden para yerine bir kitap getirmelerini istediklerini söyledi.

"Çok dilli koroyu geliştirip daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz"

Sason yıldızını arıyor adı altında başlattıkları proje ile lise seviyesindeki öğrencilerin müziğe eğilimlerini artırmak için liseler arası ses yarışması yaptıklarını hatırlatan Bozkurt, "Bunun ikinci ayağında çok dilli koro oluşturmak oldu. Biz bu proje ile amacımız hem öğrencileri müziğe teşvik etmek, hem de 10 bin okul projesi dahilinde bakanlığımızın başlattığı okul kütüphanesine kitap kazandırmak projesine destek olmak oldu. Bu yarışma da 'kitabını getir, biletini al' sloganı ile yola çıktık. Bu sayede köy okullarına kitap kazandırmayı hedefliyoruz. İlçede yapılan ilk yarışmadır. Oluşturduğumuz çok dilli koroyu geliştirip daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Sason öğretmenler evinde düzenlenen konserde yüzlerce kitap toplayan öğrenciler, topladıkları kitapları daha sonra ihtiyacı olan köy okullarına bağışlayacağı belirtildi.

Batman'da lise öğrencilerinden köy okullarına kitap toplamak için çok dilli koro
Batman'da lise öğrencilerinden köy okullarına kitap toplamak için çok dilli koro
Batman'da lise öğrencilerinden köy okullarına kitap toplamak için çok dilli koro
Batman'da lise öğrencilerinden köy okullarına kitap toplamak için çok dilli koro

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Kaynak: İHA

Batman, Sason, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da lise öğrencilerinden köy okullarına kitap toplamak için çok dilli koro - Son Dakika

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