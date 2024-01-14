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Batman'da meyve yüklü tırlar çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Batman'da meyve yüklü tırlar çarpıştı: 1 ağır yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde meyve yüklü bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada tırın taşıdığı yük aracın üzerine devrilerek kullanılamaz hale geldi. Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

14.01.2024 - 13:20,
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Batman'da iki tır çapıştı: 1 ağır yaralı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde meyve yüklü tırın başka bir tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin İpek Yolu Caddesi'nde üzerinde Caner Özmen yönetimindeki 04 AP 640 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen 01 CGK 16 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın taşıdığı yük aracın kupa kısmının üzerine devrilerek aracı kullanılamaz hale getirdi.

Ağır yaralanan Özmen, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kozluk Devlet Hastanesine sevk edilen Özmen'in durumu ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Batman\'da meyve yüklü tırlar çarpıştı: 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman'da meyve yüklü tırlar çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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