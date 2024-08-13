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Batman'da otelde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

BATMAN - Batman'da narkotik ekiplerince bir otel odasında yapılan uyuşturucu operasyonunda kapsül halinde 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otelde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın 3 yabancı uyruklu şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve kaldıkları odalarda yapılan aramalarda 243 kapsül halinde 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.