Batman\'da Pamuk Şeker Satan Seyyar Satıcının Çevre Temizliğine Örnek Davranışı

Batman'da pamuk şeker satan seyyar satıcı, yediği çekirdeklerin kabuklarını en yakın çöp kutusu buluncaya kadar cebinde taşıyıp çevre temizliğine dikkat ediyor.

Merkez Gülistan Caddesi'nde pamuk şeker satarak ailesinin geçimini sağlayan Orhan Baytar, müşteri olmadığı zamanlarda çekirdek yiyerek vakit geçiriyor.

Baytar, yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yerlere atarak çevreyi kirleten vatandaşlara mesaj verip yediği çekirdeklerin kabuklarını cebinde toplayarak çevresini temiz tutuyor.

Cebinde biriktirdiği kabukları geçtiği güzergahlarda denk geldiği çöp kutusuna atarak, çevreyi kirletenlere adeta ders veriyor.

Temizliğe önem verdiğini, bu yüzden de çevresini kirletmediğini belirten Baytar, "Çekirdek yediğim sırada biri habersizce benim videomu çekmiş ve örnek olsun diye paylaşmış. Seyyar satıcıyım. Örnek olmamızı ister, herkes de bunu ister" dedi.

Caddede esnaf olan Bünyamin Beyca ise gördüğü manzara karşısında duygulandığını söyledi.

Seyyar satıcının davranışının herkese örnek olması gerektiğini belirten Beyca, "Burada sürekli gördüğümüz bir seyyar satıcı, pamuk şeker satıyor. Arada çekirdek yiyor. Yediği çekirdeklerin kabuklarını yere atmak yerine cebinde biriktirip çöp kutusu bulunca cebinden çıkarıp atıyor" ifadelerinde bulundu. - BATMAN