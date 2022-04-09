Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
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Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

09.04.2022 11:43
Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batman'da Polis Haftası etkinlikleri bünyesinde şehit polisler adına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batman'da Polis Haftası etkinlikleri bünyesinde şehit polisler adına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Gültepe Camisinde düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen polis mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. İlahilerin de okunduğu programda Batman İl Müftüsü Nihat Kök ise şehitler için dua okudu.

Mevlid-i Şerif programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kamu kurum temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. - BATMAN

Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu
Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu
Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu
Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu
Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu
Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

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Polis Haftası, Batman, Şehit, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika


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