Batman'da Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinlikleri 68 yıldır sürüyor - Son Dakika
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Batman'da Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinlikleri 68 yıldır sürüyor

Batman\'da Şeyh Halid\'i anma ve AŞ dökme etkinlikleri 68 yıldır sürüyor

Batman'da her yıl Mayıs ayının son haftasında düzenlenen Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinlikleri, 68 yıldır devam ediyor. Etkinliklere her yıl Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi katılıyor. Bu yıl etkinlikler, yarın başlayacak ve pazar günü sona erecek. Şeyh Selman Bağdu, etkinlikler için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve büyük bir katılım beklediklerini belirtti. Ayrıca, Fransa, İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan da misafirlerin etkinliğe katılacağı ifade edildi.

24.05.2024 13:19
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Batman'da Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinlikleri 68 yıldır sürüyor.

Her yıl Mayıs ayının son haftasında yapılan Cemai etkinlikleri yoğun ziyaretçi katılımıyla yapılıyor. Yarın başlanacak etkinlik pazar günü bitiyor. Etkinlikle ilgili bilgi veren Şeyh Selman Bağdu, etkinlikler için her türlü hazırlığın yapıldığını söyledi. Şu ana kadar yüzlerce çadır kurulduğunu belirten Bağdu, "Her yıl Türkiye'nin dört bir tarafından on binlerce insana ev sahipliği yapan ve Cemai etkinliklerinin sorunsuz geçmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Atalarımızın, dedelerimizin bize miras bıraktığı Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinliklerinin 2024 senesi olan hazırlıklarını bitirmek üzereyiz. Cumartesi günü sabahtan başlayacak olan etkinliğimiz Pazar günü öğleden sonra bitecektir. AŞ dökme ve anma etkinlikleri yapacağız. İnşallah pazar günü misafirlerimiz sağ-salim gittikten sonra etkinliğimizi sonlandıracağız. Bu sene çok büyük bir katılım bekliyoruz. Coğrafyamızın ikliminin rahat olması hem de insanların rahat bir şekilde gelmesi için temenni ve dualarda bulunuyoruz" dedi.

Etkinliklerin 1956 yılından beri yapıldığını kaydeden Bağdu, "En büyük dedemin anma ve AŞ dökme etkinlikleri adı altında etkinliğimiz gerçekleşecektir. Geçen senelere nazaran Fransa, İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan misafirlerimiz var. Onlar da etkinliğimize teşrif edecekler" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinlikleri 68 yıldır sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinlikleri 68 yıldır sürüyor - Son Dakika
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