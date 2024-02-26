Batman Polis Memuru Sami Karadağ'ın Cenazesi Erzincan'da Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Batman Polis Memuru Sami Karadağ'ın Cenazesi Erzincan'da Defnedildi

Batman Polis Memuru Sami Karadağ\'ın Cenazesi Erzincan\'da Defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Batman polis memuru Sami Karadağ, Erzincan'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, birim amirleri ve polisler katıldı. Konuşmaların ardından Karadağ'ın naaşı toprağa verildi.

26.02.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Batman kadrosunda görevli polis memuru Sami Karadağ, Erzincan'da düzenlenen cenaze töreninde ebediyete uğurlandı.

Törene İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve polisler katıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Türk bayrağını vefat eden polis memuru Sami Karadağ'ın eşine vermesinin ardından evlatlarına şöyle konuştu;

"Bizler, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak adına gözünü dahi kırpmadan canını feda eden büyük bir ailenin mensuplarıyız. Meslektaşımızın değerli ailesi, bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Acımız büyüktür. Bizlerde kıymetli bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli ailesi ve güzel evlatları bizlere, yani büyük Türk Milletimize emanettir. Sizlere yüce Allah'tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Konuşmaların ardından törene katılanlar merhum polis memuru Sami Karadağ'ın, Türk bayrağına sarılı naaşının önünde saygı duruşunda bulunup dua edildikten sonra, tören mangasınca omuzlarda taşınarak toprağa verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Karadağ, Batman, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman Polis Memuru Sami Karadağ'ın Cenazesi Erzincan'da Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 18:05:17. #1.11#
SON DAKİKA: Batman Polis Memuru Sami Karadağ'ın Cenazesi Erzincan'da Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement