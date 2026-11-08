Batman Sason'da Belaruslu Anastasiya ile Hasan Çelik, Kürtçe halaylı düğünle evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batman Sason'da Belaruslu Anastasiya ile Hasan Çelik, Kürtçe halaylı düğünle evlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Batman Sason\'da Belaruslu Anastasiya ile Hasan Çelik, Kürtçe halaylı düğünle evlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Batman Sason\'da Belaruslu Anastasiya ile Hasan Çelik, Kürtçe halaylı düğünle evlendi
Haber Videosu

Antalya'da tanışan Belaruslu Anastasiya ile Sasonlu Hasan Çelik, Batman'ın Sason ilçesinde Türk ve Kürt geleneklerinin yaşatıldığı düğünle evlendi. Müslüman olan Anastasiya dini nikah kıydırırken, Belaruslu ailesi Kürtçe halaylara katılıp davetlilerin takdirini topladı.

Antalya'da başlayan aşk hikayesi, Batman'ın Sason ilçesinde görkemli bir düğünle taçlandı. Belaruslu Anastasiya ile Sasonlu Hasan Çelik, Türk ve Kürt geleneklerinin yaşatıldığı düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Antalya'da bir otelde çalışan Belaruslu Anastasiya, tatil için otele gelen ve Batman'ın Sason ilçesinde doğup büyüyen Hasan Çelik ile tanıştı. İkili arasında başlayan arkadaşlık zamanla aşka dönüşürken, çift evlilik kararı aldı. Hasan Çelik'in memleketi Batman'ın Sason ilçesine ailesiyle birlikte gelen Anastasiya, burada düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını Hasan ile birleştirdi. Resmi nikahın yanı sıra Müslüman olan Anastasiya, dini nikah da kıydırdı. Tamamen Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde, Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Gelin Anastasiya'ya takılan altın ve paraların ardından aileler bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Düğünün en dikkat çeken anlarından biri ise Belaruslu aile üyelerinin Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylara kısa sürede uyum sağlaması oldu. Halaylara eşlik ederek düğünün coşkusuna ortak olan Belaruslu aile, davetlilerin takdirini topladı.

Antalya'da başlayan ve Sason'da görkemli bir düğünle yeni bir hayata dönüşen aşk hikayesi, farklı kültürleri aynı mutlulukta buluşturdu.

Kaynak: İHA
Hasan ÇelikAntalyaEvlilikMagazinBatmanSasonYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir banka, çalışanlarına “İshal olmayın“ talimatı verdi Yargıtay tazminatı onadı Bir banka, çalışanlarına "İshal olmayın" talimatı verdi! Yargıtay tazminatı onadı
Antalya’da caddede dehşet: Halüsinasyon gören genç tahrayı boşluğa savurdu Antalya'da caddede dehşet: Halüsinasyon gören genç tahrayı boşluğa savurdu
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
Brezilya’da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber Yılmaz Erdoğan açıkladı Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı
Bolu’daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı “Allah’ım adamı ezdi“ Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
15:02
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
14:44
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
14:24
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
13:28
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı Zenginlik şartı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 15:30:42. #7.12#
SON DAKİKA: Batman Sason'da Belaruslu Anastasiya ile Hasan Çelik, Kürtçe halaylı düğünle evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android