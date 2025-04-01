Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'dan Tasarruf Örneği

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın'dan örnek tasarruf

Makam aracını kullanmıyor, mesai dışı saatlerde yalnız başına ziyaretle yapıyor

MALATYA - Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, seçim döneminde vurguladığı tasarruf anlayışını hayata geçirerek kendi aracıyla işe gidip geliyor. Mütevazı kişiliğiyle kısa sürede ilçe halkının takdirini kazanan Başkan Taşkın, belediye bütçesinden tasarruf ederken bu davranışı takdir topluyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye bütçesinde tasarrufu ön planda tutarak dikkat çeken bir uygulama sürdürüyor. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den diğer partilere ciddi oranda fark atarak yüzde 55'in üzerinde oy alıp seçilen Bayram Taşkın, makam aracı yerine şahsi aracını kullanarak evinden belediyeye gidip geliyor. Başkan yardımcıları ve müdürlerin de aynı prensiple hareket ettiği uygulamada, kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Seçim döneminde tasarruf odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceğini dile getiren Başkan Taşkın, bu sözünü hayata geçirerek belediye hizmetlerinde gereksiz harcamaların önüne geçmeyi hedefliyor. Battalgazi Belediyesi'nin tasarruf odaklı bu yeni yaklaşımı, kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. Mesai dışında kendi aracıyla dışarı çıkan, bazen bir evi ziyaret eden, bazen de personelleri görevi başında ziyaret ederek çalışmalara destek olan Başkan Taşkın'ın bu tutumu, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Ramazan ayında yalnız başına yada sadece ailesiyle ilçede ikamet eden çok sayıda vatandaşın evine konuk olan Başkan Taşkın, bayram ziyaretlerini de yine yalnız yaptı.

Tasarruf anlayışıyla örnek oluyor

Battalgazi halkı da Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın mütevazı yönetim anlayışından duyduğu memnuniyeti dile getirirken ilçe halkından İlhan Topal, Bayram Taşkın'ın sade yaşam tarzını takdir ettiklerini belirterek, "Bayram başkanımızın makam aracını kullanmadığını, kendi şahsi aracıyla programlara katıldığını duyuyoruz. Zaman zaman temizlik ve fen işleri personelleriyle bir araya geldiğini görüyoruz. Tasarruf tedbirlerine büyük önem verdiğini biliyoruz. Devletimizin uyguladığı tasarruf politikalarına uyduğunu gözlemliyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf Murat Ceyhan da Başkan Taşkın'ın gösterişten uzak, halkın içinde bir yönetici olduğuna dikkat çekerek, "Bayram başkanımız çok farklı biri. Bir bakıyorum, bir anda dükkana giriyor, 'Çayınız var mı?' diye soruyor. Arkasına bakıyorum, kimse yok, tek başına geliyor. Bütün taziyelerde, düğünlerde bulunuyor. Bayram başkanımız gerçekten içimizden biri. Gösterişi yok, samimi ve doğal. Keşke herkes onun gibi olsa. Çünkü öyle olmamız gerekiyor" dedi.

Esnaf Mehmet Ercan ise Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediye Başkanımız Bayram Taşkın'dan çok çok memnunuz. Allah işini gücünü rast getirsin. Esnafı geziyor, halimizi hatırımızı soruyor. Üstelik bunu tek başına yapıyor, yanında kalabalık bir ekip olmadan esnafla birebir ilgileniyor. Bu samimiyeti bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Gösterişten uzak, çözüm odaklı yönetim

Malatya'da kayısı kuruyemiş işiyle uğraşan Batuhan İmik ise Başkan Taşkın'ın hem esnafa hem de vatandaşlara sunduğu destekleri vurgulayarak, "Bayram Başkanımız sadece Battalgazi'de değil, Yeşilyurt'ta ve birçok ilçede de seviliyor. Herkes kendisinden memnun. Mesai saatlerinden sonra kendi aracıyla işlerini takip ediyor, vatandaşlarla iç içe. İnşallah bundan sonra daha güzel yerlere gelir" diye konuştu.

Kışla Caddesi'nde 20 yıldır esnaflık yapan Samet Altuok ise Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın sürekli kendilerini ziyaret ederek hal hatır sorduğunu ifade etti.