Battalgazi Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

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Battalgazi Belediyesi, kadın haklarının korunması ve farkındalığın artırılması amacıyla "Aile İçi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasal Mevzuatlar Eğitimi" düzenledi.

Battalgazi Belediyesi, kadın haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım atarak "Aile İçi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasal Mevzuatlar Eğitimi" düzenledi. Eğitim programında, kadınların toplumdaki yeri ve haklarının korunmasının önemi vurgulandı. Etkinlikte, kadın hakları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla önemli bilgiler paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü'nden Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Hizmetleri Uzmanı Nuray Yavuz tarafından verilen eğitime çok sayıda personel ve vatandaş katıldı.

"Kadınların hakkını korumak toplumsal sorumluluğumuzdur"

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kadınların toplumdaki değerine ve haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Başkan Taşkın, kadınların toplumsal hayatta her zaman merkezi bir rol oynadığını belirterek, "Kadınlarımız, hayatımızın her alanında bizimleler evde annemiz, iş yerinde çalışma arkadaşımız, toplumsal hayatta liderimizdir. Kadınların güvenliği ve huzuru hepimizin sorumluluğundadır. Kadınlarımızın haklarını ve onurlarını korumak, toplumsal sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu konuda hep birlikte duyarlı olmalı ve şiddete karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz. Unutmayalım ki, güçlü bir toplum, kadınların güven içinde yaşadığı bir toplumdur. Bu vesileyle başta geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kaybettiğimiz; İkbal ve Ayşenur kızlarımızı, ayrıca kadın cinayetlerinde kurban edilen diğer canlarımızı rahmetle anıyor ve katillerini lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Taşkın ayrıca, belediye olarak kadın haklarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kampanyalar başlatacaklarını belirterek, tüm vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti. - MALATYA