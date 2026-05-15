Battalgazi'de Engelliler Haftası'na özel program

15.05.2026 15:07  Güncelleme: 15:08
Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Engelliler Haftası programında çocuklar gösterilerle eğlenirken, Başkan Taşkın merkezin önemine vurgu yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nin düzenlediği Engelliler Haftası programına katıldı.

Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir program düzenlendi. Programa Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, aileler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Merkezdeki öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerin sahnelendiği ve şarkıların söylendiği etkinlikte, yüz boyama aktiviteleriyle çocuklar gönüllerince eğlendi. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiği programda konuşan Başkan Taşkın, merkezin engelli vatandaşlar için taşıdığı öneme dikkat çekti.

"Bu yavrularımız bize emanet"

Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda özel bireylerin sosyal hayata adapte olabildiği önemli bir yaşam merkezi olduğunu ifade etti. Başkan Taşkın, "Özel bir okul, özel öğrenciler ve özel ailelerimiz var. Ailelerimizi sabırlarından dolayı ayrıca kıymetli görüyorum. Rabbim herkesi farklı şekillerde imtihan ediyor. Bu yavrularımız sadece sizlerin değil, bizim de emanetimizdir. Bizler de kendi çocuklarımız gibi görerek burada onlara nasıl daha iyi imkan sunabiliriz, eğitim kalitesini nasıl daha ileri taşıyabiliriz diye gayret ediyoruz" dedi.

Merkezde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Taşkın, "Çocuklarımız servislerle alınıp bırakılıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde hem sosyal hayata adaptasyonları hem de günlük yaşam becerilerinin gelişmesi için çalışmalar yapılıyor. Elbette eksikler olabilir ancak bunları en aza indirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Aktiviteleri daha da artıracağız"

Merkezin fiziki imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Taşkın, "Burada basit ama etkili dokunuşlarla çocuklarımızın sosyal yönlerini geliştirecek alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bahçe düzenlemeleri, küçük hayvan alanları ve çocuklarımızın doğayla temas kurabileceği bölümler oluşturuyoruz. Bu merkez, Malatya'da kendi alanında önemli bir donanıma sahip. Yüzme havuzundan fiziksel rehabilitasyon alanlarına kadar birçok hizmet burada sunuluyor. İnşallah bu anlamdaki aktiviteleri daha da artıracağız" diye konuştu.

"Burasını bir ev gibi görüyorum"

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ise Engelsiz Yaşam Merkezi'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Yılmaz, "Burasını belediyenin merkezi dışında bir ev gibi görüyorum. Mümkün oldukça buradaki etkinliklere katılmaya çalışıyorum. İnsan için evine gelmek çok kıymetli bir şey. Başkanımız göreve geldiği günden bu yana burada yapılan hizmetlerin ve çalışmaların arttığını görüyoruz. Bu merkez, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biridir. Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel bireylerimize gösterilen destek ve hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Bayram Taşkın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

